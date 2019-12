Illegales Autorennen: «Letztes Korn» aus Getriebe gezogen

Dortmund (dpa/lnw) - 370 PS auf der linken Spur, 270 PS auf der mittleren: Mit quietschenden Reifen sollen zwei junge Autofahrer mitten in Dortmund ein illegales Rennen gestartet haben - und das vor den Augen einer Polizeistreife. «Deutlich hörbar zogen beide Fahrer bis zum nächsten Schaltvorgang noch das letzte Korn aus ihrem Getriebe», schilderte ein Polizeisprecher am Montag das Geschehen in der Nacht zu Sonntag an einer innerstädtischen Kreuzung.

Von dpa