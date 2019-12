Staatsschutz ermittelt nach Messerattacke bei Köln

Neunkirchen-Seelscheid (dpa/lnw) - Nach einer Messerattacke mit möglicherweise fremdenfeindlichem Hintergrund in Neunkirchen-Seelscheid bei Köln hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Gegen einen 48-Jährigen werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, teilte die Polizei am Montag in Bonn mit. Er soll gemeinsam mit einem bislang Unbekannten einen 33-Jährigen Mann in dessen Wohnung beleidigt, geschlagen und mit einem Messer verletzt haben.

Von dpa