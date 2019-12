Clubhaus der Hells Angels in Gummersbach abgebrannt

Gummersbach (dpa/lnw)- Bei einem Feuer in Gummersbach ist das Clubhaus der Rockergruppe Hells Angels abgebrannt. Rund 100 Einsatzkräfte waren in der Nacht zu Dienstag bis zum frühen Morgen hinein mit den Löscharbeiten beschäftigt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag. Die Sicherung des Clubheims habe große Schwierigkeiten bereitet: Die Feuerwehr musste zunächst Eisengitter und Schlösser auftrennen. In der Zwischenzeit breitete sich das Feuer in die Holzzwischendecken des Clubhauses aus. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Von dpa