Von Mülheim bis Hilden: Lkw-Fahrer verliert 600 Liter Diesel

Mülheim (dpa/lnw) - Ein Lkw hat von Mülheim an der Ruhr bis nach Hilden eine kilometerlange Dieselspur hinterlassen und für Verkehrschaos an Heiligabend gesorgt. In Mülheim wurden zeitweise mehrere Straßen gesperrt, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Dies habe den Verkehr erheblich beeinträchtigt. Eine Spezialfirma sei noch bis in den späten Nachmittag hinein mit der Reinigung beschäftigt.

Von dpa