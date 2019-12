Bischöfe warnen vor Nachteilen von «Alexa» und «Siri»

Köln (dpa/lnw) - Zwei katholische Bischöfe haben in ihren Weihnachtspredigten vor überzogenen Erwartungen an digitale Alltagsassistenten wie «Alexa» und «Siri» gewarnt. ««Alexa», «Siri» und andere Maschinen erzählen uns Witze, unterhalten sich mit uns und kaufen für uns ein», sagte etwa der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki nach vorab verbreitetem Redemanuskript in seiner Weihnachtspredigt im Kölner Dom. «Humanoide Roboter können bereits streicheln, lachen und weinen, um uns menschliche Nähe zu suggerieren.» Dies sei aber letztlich eine Illusion: «Dahinter stehen schlicht rationale Algorithmen, die menschliches Verhalten imitieren und Realität und Suggestion verschwimmen lassen.»

Von dpa