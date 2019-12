Verletzte Frau greift Rettungskräfte an

Wesel (dpa/lnw) - Eine 36-Jährige hat am ersten Weihnachtstag in Wesel Rettungskräfte, die ihr helfen wollten, angegriffen und verletzt. Die alkoholisierte Frau war in einer Bahnhofsunterführung gestürzt und blutete aus der Nase, teilte die Polizei am Freitag mit. Nachdem Rettungssanitäter sie in einen Krankenwagen gebracht hatten, trat und schlug sie dort um sich und verletzte dabei einen 28 Jahre alten Sanitäter und einen 23 Jahre alten Polizisten leicht.

Von dpa