Sonniges Wochenende in NRW erwartet

Essen (dpa/lnw) - Zwischen den Jahren wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen überwiegend trocken. Dazu wird sich auch die Sonne zeigen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Essen mit. Am Freitag erwarten die DWD-Meteorologen Temperaturen von bis zu 8 Grad im Westen und bis zu 3 Grad im Osten des Landes. Vormittags ist es zunächst bewölkt, ab dem Nachmittag sollen die Wolken dann auflockern. In der Nacht zu Samstag sinken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt. Örtlich kann es glatt auf den Straßen werden.

Von dpa