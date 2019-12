Sascha Hildmann neuer Trainer bei Preußen Münster

Münster (dpa) - Sascha Hildmann wird neuer Trainer bei Preußen Münster. Wie der vom Abstieg bedrohte Drittligist am Freitag mitteilte, tritt der 47 Jahre alte Fußball-Lehrer die Nachfolge von Sven Hübscher an, von dem sich der Traditionsclub vier Wochen zuvor getrennt hatte. «Sascha Hildmann hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er auch unter sportlich schwierigen Bedingungen erfolgreich arbeiten kann», kommentierte Sportgeschäftsführer Malte Metzelder die Einigung. Co-Trainer wird Louis Cordes.

Von dpa