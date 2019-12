Nachbar geht mit Gartenschlauch gegen Hausbrand vor

Dortmund (dpa/lnw) - Mit einem Gartenschlauch hat ein couragierter Nachbar ein Feuer in einem Dortmunder Mehrfamilienhaus bekämpft - selbst als die Feuerwehrleute schon eingetroffen waren. Als die Einsatzkräfte einrückten, zielte der Dortmunder bereits mit einem kräftigen Wasserstrahl auf die Flammen in Richtung Treppenflur, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. «Er hat auch noch weiter gelöscht, als wir schon längst aktiv waren», schilderte ein Sprecher.

Von dpa