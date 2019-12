Polizei und Feuerwehr mahnen zu Silvester Respekt an

Solingen (dpa/lnw) - Die Gewerkschaften von Polizei und Feuerwehr haben zum Jahreswechsel ein friedliches und respektvolles Verhalten angemahnt. Es sei zu befürchten, dass es vor allem in der Silvesternacht wieder vermehrt zu Angriffen auf die Einsatzkräfte komme. «Dem stellen wir uns entschieden entgegen», betonten am Freitag die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft und die Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen.