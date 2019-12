Trubel statt Besinnlichkeit: Umtauschwelle rollt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach den Weihnachtstagen haben viele Menschen in Nordrhein-Westfalen die Gelegenheit genutzt, um Geschenke umzutauschen oder Gutscheine einzulösen. Der Andrang in den Innenstädten sei wie erwartet hoch, sagte eine Sprecherin des Handelsverbandes Nordrhein-Westfalen am Freitag in Düsseldorf. Da viele Menschen noch Urlaub hätten, nutzten sie die Zeit mit ihrer Familie auch zum Stadtbummel oder zum Besuch von noch offenen Weihnachtsmärkten. Ein positiver Faktor für den Einzelhandel sei zudem das relativ gute Wetter.

Von dpa