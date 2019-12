Gummersbach (dpa/lnw) - Nach einem Feuer in einem Clubhaus der Rockergruppe Hells Angels in Gummersbach hält die Polizei Brandstiftung als Ursache für möglich. Allerdings könne auch ein technischer Defekt nicht völlig ausgeschlossen werden, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Das Clubhaus war in der Nacht zu Heiligabend in Flammen aufgegangen.

Von dpa