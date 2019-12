WDR macht Sondersendung zu Kritik an Kinderchorlied

Köln (dpa) - Der WDR arbeitet die Kritik an dem Satirelied «Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad» in einer Sondersendung mit Publikumsbeteiligung auf. In der Sendung auf WDR 2 am Samstag (18.05 Uhr) stelle sich WDR-2-Chef Jochen Rausch stellvertretend für die Redaktion einer «sachlichen Kritik und Fragen», teilte der Sender mit. «Ich kann den Ärger und die verletzten Gefühle vieler Menschen nachvollziehen und bedauere das», erklärte Rauch.

Von dpa