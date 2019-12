WDR-Intendant entschuldigt sich für «verunglücktes Oma-Lied»

Köln (dpa) - Der WDR-Intendant und künftige ARD-Vorsitzende Tom Buhrow hat sich für ein WDR-Satirevideo entschuldigt. «Das Video mit dem verunglückten Oma-Lied war ein Fehler», sagte Buhrow am Samstag in einer Spezialsendung bei WDR 2. «Ich entschuldige mich ohne Wenn und Aber dafür.» Das von WDR 2 produzierte Video, in dem der Kinderchor des Senders auf die Melodie von «Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad» Verse wie «Meine Oma ist 'ne alte Umweltsau» singt, hatte eine Empörungswelle im Netz ausgelöst.

Von dpa