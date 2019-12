Germanwings-Flugbegleiter streiken: Köln-Bonn betroffen

Düsseldorf/Köln (dpa/lnw) - Der geplante Streik der Germanwings-Flugbegleiter trifft vor allem Fluggäste am Flughafen Köln-Bonn. Dort fallen knapp 80 Germanwings-Flüge am Montag, Dienstag und Mittwoch aus, weitere 13 in Düsseldorf. Das geht aus einer Übersicht auf der Internetseite von Eurowings hervor, die das Unternehmen bis zum Sonntagmorgen aktualisiert hat. Germanwings führt seine Flüge für Eurowings aus. Bundesweit fallen demnach mehr als 170 Germanwings-Flüge aus.

Von dpa