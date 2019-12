Abwehrspieler Jantschke will Mönchengladbach treu bleiben

Mönchengladbach (dpa) - Fußball-Profi Tony Jantschke erwägt, Borussia Mönchengladbach bis zu seinem Karriereende treu zu bleiben. «Ich sehe keinen triftigen Grund, diesen Verein noch einmal zu verlassen. Das alles, was ich in Gladbach habe, durch einen Wechsel wegwerfen? Da frage ich mich schon: Wofür?», sagte der 29 Jahre alte Abwehrspieler am Sonntag dem Internet-Portal t-online.