Germanwings-Streik: Dutzende Flugausfälle in NRW

Düsseldorf/Köln/Dortmund (dpa/lnw) - Wegen des Streiks der Germanwings-Flugbegleiter müssen sich Reisende in Nordrhein-Westfalen auf Einschränkungen einstellen. Am Flughafen Köln-Bonn sind für die kommenden drei Tage insgesamt 78 Starts und Landungen gestrichen worden, davon 26 bereits am Montag. Betroffen seien hauptsächlich Inlandsflüge sowie Verbindungen nach Wien und Zürich, sagte eine Flughafensprecherin am Montagmorgen. «Da die Fluggäste vorher informiert wurden, rechnen wir heute aber mit normalem, ruhigem Betrieb.»

Von dpa