Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind in diesem Jahr 162 Drillingsbabys auf die Welt gekommen. 54 Eltern haben dafür das sogenannte Mehrlingsgeld in Höhe von 1000 Euro pro Kopf erhalten. Zugleich habe Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Ehrenpatenschaft für diese «Mehrlingskinder» übernommen, berichtete die Düsseldorfer Staatskanzlei am Montag.

Von dpa