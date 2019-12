Nach Brand in Rheine: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Rheine/Münster (dpa/lnw) - Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Rheine, bei dem fünf Menschen verletzt wurden, hat ein Richter Haftbefehl gegen einen Bewohner erlassen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag bekanntgaben, befände sich der 47-Jährige in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, das Feuer am Samstagmorgen in einer Wohnung gelegt zu haben.