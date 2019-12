Jahr 2019 in NRW wärmer, sonniger und trockener als üblich

Wie der DWD am Montag mitteilte, brachte das Jahr 2019 in NRW eine Durchschnittstemperatur von 10,7 Grad - das langjährige Mittel liegt bei 9 Grad. Die Sonne schien im bevölkerungsreichsten Bundesland mit 1715 Stunden erheblich länger und häufiger als sonst mit rund 1440 Stunden. Mit 805 Litern Regen pro Quadratmeter fiel zudem zu wenig Regen, um an das langjährige Mittel von 875 Litern heranzureichen.