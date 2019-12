Trockener Jahresstart: Winterwetter lässt auf sich warten

Essen (dpa/lnw) - Schmuddelwetter statt Schnee: Auch an den ersten Tagen des Jahres 2020 lässt richtiges Winterwetter weiter auf sich warten. Auf eine trockene und frostige Silvesternacht sowie einen zunächst nebligen, später vielfach sonnigen Neujahrstag folgt Richtung Wochenende wieder unbeständigeres Wetter mit steigenden Temperaturen, sagte Maria Hafenrichter, Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes in Essen am Dienstag. «Richtiger Winter mit Schnee oder Dauerfrost ist bis auf Weiteres nicht in Sicht».

Von dpa