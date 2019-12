Doppelhaus in Solingen brennt: Jugendliche allein zu Haus

Beim Eintreffen der Löschfahrzeuge an dem am Stadtrand gelegenen Doppelhaus habe das Gebäude jedoch schon komplett in Flammen gestanden. «Die Kollegen sahen den Feuerschein schon bei der Anfahrt». Nach mehr als vier Stunden sei das Feuer unter Kontrolle gewesen. Das Löschwasser in den Tanklastzügen sei schnell verbraucht gewesen. Aufgrund der abgelegenen Lage des Hauses in einem Waldstück verlegte die Feuerwehr vier Kilometer Schlauchleitung zum nächsten Hydranten. «Von dem Haus steht nur noch das Gerüst», sagte der Einsatzleiter.

Glutnester flammten auch am Silvestermorgen immer wieder auf. Auch in Mitleidenschaft geratene Bäume fällte die Feuerwehr. Die Polizei geht davon aus, den Brandort frühestens im neuen Jahr betreten zu können.