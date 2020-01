Bischof: Zölibat für viele Priester eine «schwere Last»

Essen (dpa) - Der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck hat sich ungewöhnlich kritisch über die verpflichtende Ehelosigkeit katholischer Priester geäußert. In seiner Neujahrspredigt warb der Bischof für den derzeit laufenden Reformprozess in der katholischen Kirche in Deutschland. Bei diesem «synodalen Weg» ist der sogenannte Zölibat eines der Hauptthemen. Wörtlich sagte Overbeck dazu nach vorab verbreitetem Redetext: «Darum werden wir über die Lebensform der Priester zu debattieren und Konsequenzen zu ziehen haben aus der Erfahrung, dass das zölibatäre Leben für nicht wenige Priester eher eine schwere Last bedeutet und keine Befreiung für einen größeren Dienst ist.»

Von dpa