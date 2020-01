Sperrungen auf Autobahn 40 bei Essen

Essen (dpa/lnw) - Auf der Autobahn 40 müssen sich Autofahrer in Essen in den kommenden Tagen auf Sperrungen einstellen. Am Samstag und am Sonntag wird die Verbindung von der A40 in Richtung Venlo, auf die A52 in Richtung Düsseldorf gesperrt. Das teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW am Donnerstag mit. Die Sperrung ist an beiden Tagen jeweils von 8 Uhr bis 16.30 Uhr geplant. Grund dafür sind Pflegearbeiten am Gehölz.

Von dpa