Oelde (dpa/lnw) - Eine Frau ist bei einem Autounfall in Oelde (Landkreis Warendorf) schwer verletzt worden. Aus bisher ungeklärten Gründen kam die 31-Jährige am Donnerstagabend von der Straße ab und krachte mit ihrem Wagen gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Die Straße war für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Von dpa