Zwei Verletzte bei Autounfall in Werther

Werther (dpa/lnw) - Eine Frau ist bei einem Autounfall in Werther (Kreis Gütersloh) schwer verletzt worden, ein Mann leicht. Die 75-Jährige fuhr mit ihrem Wagen am Donnerstagabend über eine Kreuzung und übersah nach eigenen Angaben ein anderes Auto, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenprall verletzt, die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall war die Straße für rund zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt.

Von dpa