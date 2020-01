Arbeitsagentur NRW erwartet steigende Arbeitslosenzahlen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Aufgrund der aktuellen Konjunkturschwäche rechnet die Arbeitsagentur bis Mitte des Jahres mit einem weiteren, moderaten Anstieg der Arbeitslosigkeit in Nordrhein-Westfalen. «Die Abkühlung hat ihre Spuren hinterlassen und wird dies auf moderatem Niveau auch weiter tun», sagte der Chef der Regionaldirektion NRW, Torsten Withake am Freitag in Düsseldorf. Von den hohen Arbeitslosenzahlen der Vergangenheit sei man aber noch weit entfernt.

Von dpa