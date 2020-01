Toter Fußgänger in Wesseling: Flüchtiger Autofahrer gesucht

Demnach gehen die Ermittler davon aus, dass ein Auto den Mann mit hoher Geschwindigkeit erfasste und davonfuhr. Inzwischen konnte auch die Identität des Toten festgestellt werden. Bei ihm handelt es sich um einen 66-Jährigen aus Wesseling.

Zwei Jugendliche hatten den Mann am 19. Dezember in einem Kiosk gemeldet und so die Rettungskette in Gang gesetzt. Der 66-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er noch am selben Abend starb. Die Polizei sucht nach den Jugendlichen und nach weiteren Zeugen.