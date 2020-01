Kinder atmen Abgase ein: Polizei zieht Reisebus aus Verkehr

Dieblich (dpa/lrs) - Undichte Auspuffanlage, beschädigte Lenkung und defekte Sicherheitsgurte: Wegen erheblicher Mängel hat die Polizei auf der Autobahn 61 bei Dieblich im Landkreis Mayen-Koblenz einen mit 45 Pfadfindern besetzten Reisebus aus dem Verkehr gezogen. Die Abgase seien in den Fahrgastraum eingedrungen und die Kinder hätten diese eingeatmet, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Beamten stellten bei der Kontrolle am Donnerstag zudem fest, dass die Lenkanlage des Busses beschädigt und mehrere Sicherheitsgurte defekt waren. Zudem habe der Fahrtenschreiber weder die Lenkzeiten des Fahrers noch die gefahrene Geschwindigkeit aufgezeichnet.

Von dpa