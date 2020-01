Zahlreiche Tiere sterben bei Brand in Zoohandlung

Remscheid (dpa) - Bei einem Brand in einer Zoohandlung im nordrhein-westfälischen Remscheid sind zahlreiche Tiere ums Leben gekommen. Eine «größere Anzahl» Kleintiere wie Kaninchen, Hamster, Meerschweinchen, Mäuse und Ratten sowie Vögel starben durch eine Rauchvergiftung, wie ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag sagte. Wie viele Tiere bei dem Feuer am Samstagabend verendeten, konnte er zunächst nicht sagen. Auch die Brandursache war am Morgen noch unklar.

Von dpa