Düsseldorf (dpa) - Mit dem erkrankten Kapitän Lars Stindl ist Borussia Mönchengladbach am Sonntag ins Trainingslager nach Jerez aufgebrochen. Der 31-Jährige war an Bord der Chartermaschine, mit der der Bundesliga-Zweite in Düsseldorf losflog. Stindl hatte am Tag zuvor den Trainingsauftakt der Borussia wegen eines Infekts verpasst.

Von dpa