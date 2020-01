Nicht angeschnallt: Mann stirbt bei Autounfall

Warendorf (dpa/lnw) - Bei einem schweren Verkehrsunfall im Kreis Warendorf ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Wagen des 79-Jährigen am Sonntagmittag aus ungeklärter Ursache bei Ennigerloh nach links von der Kreisstraße 6 abgekommen und durch eine Leitplanke gegen einen Baum geschleudert. Der Unfallwagen blieb Dutzende Meter weiter auf der Straße stehen. Der Fahrer des Wagens, der allein im Auto saß, starb noch an der Unfallstelle. Er war vermutlich nicht angeschnallt. Die Feuerwehr barg den eingeklemmten Toten aus dem Auto. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. Die K6 blieb an der Unfallstelle zwischenzeitig gesperrt.

Von dpa