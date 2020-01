RWE nimmt Solarpark in Texas in Betrieb

Der Braunkohleverstromer RWE will sich zum Erzeuger von Ökoenergie wandeln. Dazu investiert der Konzern aktuell vor allem in Projekte im Ausland. So ist im US-Bundesstaat Georgia ein Solarkraftwerk mit einer Leistung von knapp 200 Megawatt in Bau. Die Anlage soll Ende 2021 in Betrieb gehen.