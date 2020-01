Trainingsauftakt: Zwei Jungprofis freigestellt

Bochum (dpa/lnw) - Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat am Montag erstmals nach der Winterpause in der 2. Fußball-Bundesliga wieder trainiert. Beim Auftakt gab es keine neuen Spieler zu begrüßen. Dafür fehlten zwei Jung-Profis, die der Club freigestellt hat. Mittelfeldspieler Görkem Saglam (21), der seit 2006 im Verein ist, blieb in der Hinrunde ohne Einsatz und darf wechseln. Das gilt auch für den 19-Jährigen Jan Wellers, der erst vor einem Jahr eine Profivertrag in Bochum unterschrieben hatte und seither auf seinen Einsatz wartet.

Von dpa