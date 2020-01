Ermittlungen am ausgebrannten Affenhaus: Dach im Blick

Krefeld (dpa/lnw) - Nach dem verheerenden Feuer im Affenhaus des Krefelder Zoos untersuchten am Montag weiter Ermittler den Brandort. Dabei gehe es auch um die Dachabdeckung, sagte eine Polizeisprecherin. In dem Feuer waren in der Nacht zu Neujahr mehr als 30 Tiere, darunter auch Menschenaffen, gestorben. Das Dach hatte bereits gebrannt, als die Feuerwehr wenige Minuten nach dem Alarm da war. Nach den Ermittlungen wurde das Feuer von einer Himmelslaterne ausgelöst, die drei Frauen angezündet und damit unwillentlich den Brand ausgelöst hatten. Diese frei schwebenden Lampions sind in NRW verboten, können aber im Internet bestellt werden.

Von dpa