IAB-Studie: Brexit betrifft 90 000 Arbeitsplätze in NRW

Nürnberg (dpa/lnw) - Rund 90 000 Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen sind von Exporten nach Großbritannien abhängig. Bundesweit sind sogar 460 000 Stellen damit verbunden. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor. Großbritannien will Ende Januar aus der EU austreten. «Die Auswirkungen auf die Beschäftigung dürften sich jedoch in engen Grenzen halten», betonte IAB-Forschungsbereichsleiter Enzo Weber. Der Brexit reduziere die Exporte nicht auf null und könne auch neue Handelschancen für deutsche Betriebe ermöglichen.

Von dpa