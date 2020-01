Entwendendete Dreikönigsfiguren aus Kirchen wieder zurück

Münster (dpa/lnw) - Ein Künstlerkollektiv hat Dreikönigsfiguren aus mehreren Kirchen entführt, inzwischen aber wieder zurückgebracht. Man habe mit der Aktion auf «menschenunwürdige Bedingungen» in Lagern an der EU-Außengrenze und in Deutschland sowie eine «zunehmende Entrechtung Geflüchteter» hinweisen wollen, berichtete die Gruppe «Ausgegrenzt» am Dienstag. Daher seien in rund 15 Kirchen in Berlin, Bielefeld, Darmstadt, Frankfurt, Freiburg, Köln und Münster am vergangenen Samstag je zwei der Heiligen Drei Könige kurzzeitig aus den Krippen entfernt worden.

Von dpa