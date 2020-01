Tierrechtler wollen Haltung von Hummern verbieten

So seien die Wasserbecken zu klein und die Fesselung der Hummerscheren sei ein Verstoß gegen den Tierschutz. Das Verfahren richte sich gegen die Haltung von Hummern eines großen Handelskonzerns. Die Stadt Düsseldorf hält die Klage für unzulässig. Das Gericht will den Fall am 24. Januar verhandeln.