Schalke ohne Nübel: 0:1 gegen St. Truiden

Murcia (dpa) - Der FC Schalke 04 hat sein erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga ohne Alexander Nübel bestritten. Beim 0:1 (0:1) gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden am Dienstag in der Pinatar Arena von Murcia stand der einstige Stammtorhüter, der mit seinem Wechsel zum FC Bayern im kommenden Sommer beim Revierclub zuletzt für Kritik gesorgt hatte, nicht im Kader. Stattdessen absolvierte er laut «Bild» eine Einheit im Fitnessraum.

Von dpa