Muskelfaserriss: Leverkusen vorerst ohne Aránguiz

Leverkusen (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss nach eigenen Angaben «in den kommenden Wochen» auf Mittelfeldspieler Charles Aránguiz verzichten. Der 30 Jahre alte Chilene, der am Montag nach nur einem Tag aus dem Trainingslager des Tabellensechsten in La Manga abgereist war, erlitt einen Muskelfaserrisses in der rechten Wade. Das ergab eine MRT-Untersuchung. Aránguiz «wird die notwendigen Rehabilitationsmaßnahmen» in Leverkusen durchführen, teilte der Verein am Dienstagabend mit.

Von dpa