Ausgebüxter Hund stößt mit Auto zusammen

Bochum (dpa/lnw) - Auf einer Schnellstraße in Bochum ist im morgendlichen Berufsverkehr ein Auto mit einem Hund zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Mittwochmorgen erlitt das Tier - ein schwarzer Belgischer Schäferhund - schwerste Verletzungen. Ein Polizist erlöste ihn mit einem Schuss von seinen Leiden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Hund war am Vortag in Bochum-Höntrop ausgebüxt, wie die Polizei Bochum mitteilte.

Von dpa