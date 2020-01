Hofmann verspricht kein Nachlassen: «Gierig auf Erfolg»

Jerez de la Frontera (dpa) - Mittelfeldspieler Jonas Hofmann weist Spekulationen über einen erneuten Einbruch von Borussia Mönchengladbach in der Rückrunde der Fußball-Bundesliga mit Vehemenz zurück. «Wir sind mittlerweile sehr, sehr gierig auf Erfolg. Ich sehe keinen Anlass dafür, darüber nachzudenken, dass wir in der Tabelle abrutschen könnten», sagte der 27 Jahre alte Profi vom Bundesliga-Zweiten am Mittwoch im Trainingslager im spanischen Jerez.

Von dpa