Keine OB-Kandidatur: Neubaur will NRW-Grünen-Chefin bleiben

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische Grünen-Vorsitzende Mona Neubaur will ihr Amt behalten und nicht als Oberbürgermeisterin in Düsseldorf kandidieren. Neubaur (42) und der Co-Vorsitzende Felix Banaszak (30) kündigten am Mittwoch in einem Brief an die Basis an, sich im Juni beim Grünen-Parteitag erneut als Doppelspitze bewerben zu wollen. Sie wollten damit die politische Verantwortung dafür tragen, dass Grünen in NRW ihren erfolgreichen Kurs fortsetzen könnten, heißt es in dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Brief. Neubaur war auch als Herausforderin des Düsseldorfs Oberbürgermeisters Thomas Geisel (SPD) bei den Kommunalwahlen im September gehandelt worden.

Von dpa