Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine Pfandflaschensammlerin (53) hat sich in Düsseldorf einen Anspruch auf Hartz IV-Leistungen erstritten. Die Einnahmen aus dem Sammeln von Pfandflaschen seien in ihrem Fall so gering, dass sie nicht angerechnet werden könnten, entschied das Sozialgericht in Düsseldorf am Mittwoch.

Von dpa