Frau vor Zug gestoßen: Beschuldigter bestreitet Absicht

Duisburg (dpa) - Im Prozess um den Tod einer Frau am Bahnhof im niederrheinischen Voerde hat der Beschuldigte bestritten, die 34-Jährige absichtlich vor einen einfahrenden Zug gestoßen zu haben. «Ich würde niemals Frauen schubsen», hieß es in einer von seiner Verteidigerin verlesenen Erklärung. «Ich kann mir nur vorstellen, dass ich mich bei ihr abgestützt habe.» Am Tattag, dem 20. Juli 2019, sei es ihm schlecht gegangen. Sein Kopf habe sich gedreht, er habe geschwankt.

Von dpa