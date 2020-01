Ditib bildet Teil der Imame in Deutschland aus

Dahlem (dpa) - Der bundesweit größte Islam-Verband Ditib bildet nach viel Kritik künftig einen Teil seiner Imame in Deutschland aus. Der Bundesvorsitzende der Türkisch-Islamischen Union gab am Donnerstag in einer neuen Ausbildungsstätte im Eifel-Ort Dahlem den offiziellen Startschuss. Mit diesem «Neustart» werde die Ditib zum Vorreiter, sagte Kazim Türkmen. Er sprach von einer «historischen Entwicklung nicht nur für Ditib, sondern auch für Deutschland».