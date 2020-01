Wachstumsbranche Wassersport: Verband zieht Bilanz

Düsseldorf (dpa) - Die Wassersportwirtschaft in Deutschland meldet in den vergangenen Jahren wachsende Umsätze. Auch für 2019 hatte die Branche ein Plus von knapp 3 Prozent auf etwa 2,2 Milliarden Euro erwartet. Wie die Geschäfte tatsächlich gelaufen sind, will der Bundesverband Wassersportwirtschaft (BVWW) heute anlässlich der Wassersportmesse boot in Düsseldorf erläutern.

Von dpa