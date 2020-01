Zehn Jahre fliegende Bilder: Preis für Adolf Winkelmann

Dortmund (dpa/lnw) - Für seine «Fliegenden Bilder» am Dortmunder U-Turm wird der Filmemacher Adolf Winkelmann von den Kaufleuten seiner Heimatstadt ausgezeichnet. Seit fast zehn Jahren bestimmen die Lichtinstallationen Winkelmanns an dem Wahrzeichen das Stadtbild mit. Als «einer der kreativsten Dortmunder Köpfe», der das «innovative Bild der Stadt weit über Deutschland hinaus präge», erhält er an diesem Donnerstag (11.00) den City-Ring als Anerkennung dieser Leistung, hieß es in der Einladung zur Preisverleihung.

Von dpa