Mann stirbt nach Sturz: Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Nach dem tödlichen Sturz eines 64-Jährigen in Mönchengladbach in der Silvesternacht sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen dem Mann und einer größeren Gruppe hatte es nach Polizeiangaben im Stadtteil Rheydt um Mitternacht Streit gegeben. In Folge der Auseinandersetzung stürzte der betrunkene Mann auf den Hinterkopf und verletzte sich unglücklich, wie es in der Polizei-Mitteilung vom Donnerstag hieß.

Von dpa