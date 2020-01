Gewaltvorfälle im Amateurfußball: Anlaufstelle eingerichtet

Duisburg (dpa/lnw) - Der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) intensiviert seine Anstrengungen im Einsatz gegen Gewaltvorfälle im Amateurfußball in Nordrhein-Westfalen. Gemeinsam mit seinen Landesverbänden aus dem Mittelrhein (FVM), Niederrhein (FVN) und Westfalen (FLVW) hat der WDFV eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet, um den Austausch unter den Verbänden zu forcieren und mit den Vereinen gemeinsame Maßnahmen zur Gewaltprävention einzuleiten. Das teilte der Regionalverband mit Sitz in Duisburg am Freitag mit.

Von dpa